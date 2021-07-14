شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الآجلة لأسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في عدة أعوام والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ 29 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ السابع من تموز/يوليو، حينما اختبر الأعلى له منذ الخامس نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون والكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في التاسع من تموز/يوليو والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 4.3 مليون برميل مقابل 6.9 مليون برميل، وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأخيرة في تحالف أوبك+ ولتطورات جائحة كورونا بالأخص في آسيا.

وفي تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انحفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.36% لتتداول عند مستويات 74.90$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 75.25$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.08% لتتداول عند 76.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 76.28$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 76.48$ للبرميل، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 92.72 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.80، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.75.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أن يدلي غداً الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر عقده في 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 187.09 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,042,931 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,328 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 378 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.3 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.