شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : المملكة والإمارات تتوصلان لحل وسط بشأن "إنتاج النفط" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر في أوبك+ اليوم الأربعاء إن المملكة والإمارات توصلتا لحل وسط بشأن اتفاق إنتاج النفط بتحديد مستوى إنتاج مرجعي أعلى للإمارات مما يمهد الطريق لتمديد الاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية 2022.

وذكر المصدر أن مستوى الإنتاج المرجعي للإمارات، الذي يحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، سيكون 3.65 مليون برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في ابريل نيسان 2022.

لكن ينبغي أن تتخذ أوبك+ ،التي تضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين أخرين، القرار النهائي بشأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الجاري بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.

ولم يتضح ما إذا كان سيجري تعديل مستوى الانتاج المرجعي لدول أخرى.

وثار الخلاف بين الرياض وأبوظبي في العلن بعد محادثات أوبك+ وأبدت كل منهما قلقها إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق بواقع مليوني برميل يوميا من أجل كبح الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.

ودفع الخلاف نادر الحدوث أوبك+ لوقف محادثات بعد مفاوضات استمرت يومين.

وقال المنتجون إنهم سيحددون موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب.

اتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا العام الماضي لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا. وقلصت التخفيضات تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.