تبدأ من الإثنين.. البنك المركزى يعلن مدة تعطيل العمل بالبنوك خلال إجازة عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.