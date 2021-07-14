الاقتصاد

سعر سجائر "بوكس 10".. العبوة 10 سيجارة بـ11 جنيها للمستهلك

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، أسعار السجائر الجديدة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، حيث وصل سعر نوع " سجاير بوكس 10" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 10 سيجارة -  لـ11 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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