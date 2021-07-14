شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجل 790 جنيها للجرام، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 678 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 903 جنيها وسجل الجنيه الذهب 6320 جنيها وأخيرا الأونصة 1812 دولار.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1814.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1814.5 دولار.
هذا وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء. وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بأكبر قدر في 13 عاما. ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونغرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.