شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر مستجدات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في مصر، حيث سجلت الأسعار تحركا محدودا بقيمة 2 جنيه فقط، مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لمستويات 1815 دولار مع استمرار صعود مؤشر الأسعار.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجل 790 جنيها للجرام، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 678 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 903 جنيها وسجل الجنيه الذهب 6320 جنيها وأخيرا الأونصة 1812 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء 14 يوليو بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1814.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1814.5 دولار.

هذا وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء. وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بأكبر قدر في 13 عاما. ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونغرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.