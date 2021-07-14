شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سجائر كليوباترا بوكس .. العبوة 20 سيجارة بـ19 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى عن أسعار السجائر الجديدة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، حيث وصل سعر نوع "كليوباترا بوكس أبيض/ ألوان" - التى تبلغ سعة العبوة 20 سيجارة إلى 19 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

وكانت قد أعلنت الشركة موافقة مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.