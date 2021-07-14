شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.51جنيه للشراء، و18.66جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib" سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 18.38 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.41 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.41 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.41 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.41 جنيه للشراء. 18.57 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.41 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.41 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.