شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ في تمام الساعة الثالثة اليوم الأربعاء، انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة (2021-2025)، بمقر شركة مصر لنشر المعلومات، ويتنافس 11 مرشحًا على حجز 4 مقاعد، بواقع 3 للشركات العاملة من شركات السمسرة وإدارة الأصول وواحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحجز المرشح هاشم السيد مقعد الشركات المقيدة نتيجة عدم ترشح منافس له.

وتضم قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، 12 مرشحًا موزعين بين 6 مرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة)، وهم: أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات، بعد انسحاب جمال فوزي فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة.

وعلى منصب بورصة النيل كلًا من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.

واستعدت إدارة البورصة المصرية، لإجراء الانتخابات وسط إجراءات احترازية مشددة، ووضعت علامات على مدخل مقر شركة مصر لنشر المعلومات بالتجمع الخامس، لدخول المرشحين والناخبين بالكمامات، ووضعت لافتة حددت كيفية التصويت بداية من التوجه للاستعلام عن رقم الشركة من خلال القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، ثم التوجه إلى القائمين بالتسجيل لإثبات الحضور، والحصول على بطاقة التصويت، ثم التأشير بعلامة صح على اسم المرشح/المرشحين في بطاقة التصويت طبقًا لقواعد التصويت الموضحة بالبطاقة، ثم وضعها في الصندوق المخصص لذلك، على أن يبدأ موعد التصويت من الساعة الثالثة حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما خصصت إدارة البورصة منصة للجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات البورصة، ووضعت أمامها صناديق شفافة لوضع بطاقات التصويت.