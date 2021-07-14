شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ريدان" تُقر زيادة رأسمالها وتُحدد مواعيد التداول والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ريدان الغذائية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وذلك بطرح وإدراج 11.250 مليون سهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم بقيمة 112.5 مليون ريال.

وتستهدف الشركة إلى من زيادة رأس المال هودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وفي بيان مُنفصل، حددت الشركة بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من 9 أغسطس المُقبل، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في 16 أغسطس المُقبل،في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدةفي 19 أغسطس المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.