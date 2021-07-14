شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الرياض للتعمير" ترتفع 163% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيعات بـ 177 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 162.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 143.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 54.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 38.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وارتفعت الإيرادات إلى 45.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 41.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 254.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 59.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 177 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال