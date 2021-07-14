شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع أرباح "الدريس" للارتفاع 150% خلال الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 150% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 63.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الايرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 719.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 44.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 39.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ومن أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.