شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 14-7-20121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الأربعاء 14-7-2021، مقابل الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك المصرية.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.