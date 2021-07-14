شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 14200- 14600جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 14-7-2021 تشهد استقرارا فى الأسواق قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

واستقرت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيه للطن كسعر المصنع ، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود بين 750-850 جنيها للطن بالمصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 800-910 جنيهات للطن، وتراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.