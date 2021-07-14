شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. 26 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الدواجن انخفاضاً في الإقبال على اللحوم الحمراء وسجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 14-7-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية.

وسجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو في المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين 29 - 31 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار البيض وفقا للأسعار الرسمية، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة وكرتونة البيض بين 46-49 جنيها للمستهلك.