شكرا لقرائتكم خبر عن جي أي كابيتال: تحسن النتائج المالية لعدد من الشركات السعودية يثبت نجاحها في التعامل مع الجائحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد الله الحامد، رئيس المشورة في جي أي كابيتال، إن التحسن في نتائج أعمال عدد من الشركات السعودية، دعم الأساسيات التي يقوم عليها السوق، وأثبت نجاح استراتيجيات عدد من الشركات في التعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة، وعودة فتح الاقتصاد.

وأوضح الحامد أن تأثر النتائج الفصلية لكل من جرير للتسويق، وهرفي، وإكسترا، في ظل تأثر الأسواق بأوضاع الجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية جلسة أمس مرتفعاً 0.35% ليكسب 37.31 نقطة ويقفل عند مستوى 10735.85 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.