شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد بيانات تضخم قوية فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بعد بيانات تضخم قوية فى المملكة المتحدة البريطانية ، عززت من احتمالات قرب قيام البنك المركزي البريطاني بتشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

زاد الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.3862$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3810 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3801$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات تضخم قوية فى الولايات المتحدة ،عززت من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات.

فى بريطانيا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5% فى حزيران/يونيو ،بأعلى وتيرة منذ آب/أغسطس 2018 ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 2.2% ،وسجل المؤشر نسبة 2.1% فى أيار/مايو.

عززت تلك البيانات من الضغوط التضخمية المتزايدة على صانعي السياسة النقدية فى المملكة المتحدة ، وزادت من احتمالات قيام البنك المركزي البريطاني رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عن ما هو مخطط له سابقا.

وقدم الجنيه الإسترليني أفضل أداء من بين العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي خلال أيار/مايو الماضي، إذ حقق ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ تموز/يوليو 2020.

تحققت تلك المكاسب الضخمة بفضل حملات التطعيم السريعة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ، وبعد إعلان الحكومة البريطانية تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالجائحة الفيروسية ،وأظهرت الكثير من المؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني سريعا من أضرار تلك الجائحة ،الأمر الذي عزز من احتمالات قيام المركزي البريطاني برفع أسعار الفائدة العام المقبل.