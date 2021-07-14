شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يقفز لأعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر حزيران/يونيو مرتفعا بنسبة 2.5% ،بأعلى وتيرة منذ آب/أغسطس 2018 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.2%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.1%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 2.3% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.0% ،هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.