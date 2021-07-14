الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت بسلبية طفيفة ليزحف نحو اختبار متوقع لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 75.65، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى كشرط أول لاستمرار الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 77.80.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 78.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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