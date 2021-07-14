شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية الآن في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.3805، وكما أشرنا صباحاً، يمثّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 1.3890، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، لنستمر في حياديتنا حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي