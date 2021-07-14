شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد بفعل تراجع الدولار والسندات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1814.5 دولار.