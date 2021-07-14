الاقتصاد

النفط يتراجع مع انخفاض واردات الصين

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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع انخفاض واردات الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لازالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة .

ونزل خام برنت ثمانية سنتات وهو ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعدما كسب 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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