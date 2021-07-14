شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع انخفاض واردات الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لازالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات وهو ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعدما كسب 1.8 بالمئة يوم الثلاثاء.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.