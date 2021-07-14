شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 14-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، ليسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فى حين تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى بالبنوك مسجلا 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.66 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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