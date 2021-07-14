شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بالمستهل.. ورأس المال يربح 5.4 مليار جنيه في 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه خلال 5 دقائق لتصل إلى مستوى 674.184 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2401 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3356 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ غاز مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للزيوت والصابون، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، جولدن تكس للأصواف.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 3.5 مليون سهم، 2.32 مليون سهم، 300 سهم، 5.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 10 آلاف سهم، 5.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 1258 سهم، 3.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم، 9 أسهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 22.2 مليون سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

في سياق منفصل أعلنت شركة فوري، عن استثمارها في حصة أقلية من شركة المنيوز، وذلك في إطار جهود الشركة لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على عدد 130 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه للسهم، وتمثل الزيادة نسبة 81.25% من قيمة رأس المال الحالي، وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلًا بنسبة حصته في رأس المال، ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين.