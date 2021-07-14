شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بقيمة جنيهين، في ظل حركة ارتفاع محدودة بالسعر العالمي للمعدن الأصفر مسجلا مستويات 1812 دولار، وسط توقعات بحركة أخري للأسعار.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 تسجل 790 جنيها للجرام، ويسجل الذهب عيار 18 سعر 678 جنيها للجرام وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 903 جنيها وسجل الجنيه الذهب سعر 6320 جنيها وأخيرا الأونصة 1812 دولار.

ينتظر السوق العالمي سواء سوق العملات أو المعادن الثمينة عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، منها قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي البريطاني ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.

ومن المقرر أيضا إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك كندا المركزي وبيان قرار سعر الفائدة لبنك كندا ومخزون النفط الأمريكي الخام.

وكانت أسعار الذهب تأثرت هذا الأسبوع بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وكذلك حدوث تراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية، الأمر الذي انعكس على المعدن الأصفر مسجلا صعود ليتجاوز 1810 دولار للأونصة بارتفاع هو الاعلي في أكثر من 4 أسابيع تقريباً.

الأحداث الاقتصادية التي يترقبها السوق اليوم لعل أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي البريطاني، والفائدة في نيوزيلندا سيكون لهما دور رئيسي في حكة الذهب اليوم.