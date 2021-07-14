شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر ببداية التعاملات الصباحية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية ثبت عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل سعره 15.66جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.