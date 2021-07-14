شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر الجديدة.. كليوباترا بلاك بـ24 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وجاءت أسعار السجائر الجديد كالتالى: