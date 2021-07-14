شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تستشير "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" في صفقة بيع أنابيب الغاز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختارت شركة أرامكو السعودية كلاً من جي بي مورغان وغولدمان ساكس لاستشارات بيع حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها.

واستبعدت أرامكو من الصفقة بنك مورغان ستانلي الذي كان من بين أكبر المستشارين لـ"أرامكو" في طرحها العالم الأولي عام 2019، بعد أن تم استبعاده سابقاً من صفقة بيع شبكة خطوط أنابيب النفط التي تمت مؤخرا.

ودعت أرامكو بنوكا لتقديم المشورة بشأن تمويل صفقة أنابيب الغاز، وهي ثاني صفقة رئيسية بعد صفقة خطوط أنابيب النفط، ومن المتوقع أن تتم وفق الهيكل نفسه، بحسب مصادر لوكالة "رويترز".

وتخطط شركة أرامكو السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كل من إي آي جي، وشركة مبادلة للاستثمار، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو.

وقالت شركة أرامكو السعودية في مطلع ذات الشهر السالف ذكره إنها تقيم في الوقت الحالي العديد من الفرص الاستثمارية في أنشطة المصب والمناطق الجغرافية ذات النمو المرتفع والطبيعي، من أجل تحسين الأداء المالي والتشغيلي لأصول أنشطة المصب.

ويتضمن هذا الأمر زيادة السعات وترقية الأصول وتحسين عوائد المنتجات وتحقيق المزيد من التكامل الإضافي للبتروكيماويات. ولدى الشركة حزمة مشروعات استراتيجية في أنشطة المصب من بين الأكبر في العالم.