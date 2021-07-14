شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للتخصيص السعودي: استكمال عملية بيع ونقل ملكية شركتي المطاحن الثانية والرابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في السعودية، عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة ضمن المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، عبر طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص.

ويمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بحسب بيان المركز الوطني على موقعه الإلكتروني.

وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة، والتي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة.

يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه، وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات. وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.

وفي أبريل الماضي، كان المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب السعودية قد اعلنا عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربعة (شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص وذلك بقيمة إجمالية بلغت 2.997 مليار ريال.

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 7 رمضان 1442هـ (الموافق 19 أبريل 2021م).

يشار إلى أنه تمت عملية البيع لشركة المطاحن الثانية لتحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة الراجحي الدولية للاستثمار - شركة نادك - شركة أولام العالمية بناء على عرضهم المالي وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

وتم بيع شركة المطاحن الرابعة إلى تحالف آلانا الدولية، وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.