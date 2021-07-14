شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" السعودية تؤكد عدم ممانعتها استحواذ "الحكير" والمراكز العربية على "فوغا كلوسيت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة المراكز العربية، بالإضافة إلى شركة فوغا كلوسيت ليمتد.

ويتمثل التركز في استحواذ شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، وشركة المراكز العربية، على 51% من رأسمال شركة فوغا كلوسيت ليمتد، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وكانت شركتا المراكز العربية وفواز الحكير قد أعلنتا في مارس الماضي، عن استحواذهما على 51% من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بقيمة 36.7 مليون دولار.

وكانت المراكز العربية قد وقعت اتفاقية شراء أسهم يوم أمس، للاستحواذ على 39.253 ألف سهم عادي من أسهم شركة فوغا كلوسيت ليميتد، ومقرها بريطانيا والتي تمثل ما نسبته 25.5% من أسهم الشركة المستهدفة بعد زيادة رأس مالها.

وذكرت الحكير أن تمويل الصفقة البالغ قيمتها 68.9 مليون ريال (18.4 مليون دولار) سيكون من موارد الشركة الذاتية.

وأضافت أن هذا الاستحواذ جرى على عدد 13,598 من الأسهم الحالية للشركة المستهدفة بقيمة 6,360,348 دولارا (23,857,286 ريالا)، بجانب زيادة رأس مال الشركة المستهدفة بعدد 25,655 سهماً عادياً بقيمة 11,999,906 دولارات (44,999,647 ريال).

وسيستمر تشغيل الشركة المستهدفة وإدارتها بشكل مستقل عن طريق فريقها التنفيذي والإداري المؤسس، والذي يتضمن الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات ورئيس مجلس الإدارة. وستواصل الشركة المستهدفة إدارة وتشغيل منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.