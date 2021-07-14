شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الخطوط السعودية و"جنرال إلكتريك" لتعزيز التحول الرقمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال إلكتريك الرقمية"، عن تعاقدها مع الخطوط السعودية لتطبيق حلول "سجلات أصول برامج الطيران وتمثل هذه الخطوة امتداداً للشراكة التي تجمع الجانبين لتعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين التكلفة.

وأضافت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه يمكن لمشغلي رحلات الطيران تبسيط عملية إدارة سجلاتهم عبر نظام "سجلات أصول برامج الطيران" الذي يقدم حلاً واحداً قائماً على السحابة لتحقيق ذلك.

وستتمكن شركات الطيران من رقمنة جميع سجلات الصيانة وفهرستها وأرشفتها ومطابقة هذه السجلات مع نظام الصيانة والخدمات الهندسية المرتبط.

وستتمكن الشركات أيضا من ربط سجلات وبيانات العمليات الداخلية والخارجية وتيسير عملية توثيقها بين شركات الطيران والمؤجرين.

وستستفيد الخطوط السعودية من تقليل النفقات العامة لإدارة السجلات، وتوفير وقت الأعمال الهندسية، واسترجاع البيانات بسهولة، وتحسين نقل الأصول بين شركة الطيران والجهات الأخرى، وغير ذلك.

وكشفت الخطوط الجوية العربية السعودية، في أبريل الماضي عن إبرام اتفاقية الرمز المشترك مع شركة طيران الخليج - البحرين؛ بهدف تعزيز خيارات السفر المقدمة للمسافرين من قبل الشركتين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ومؤخرا، أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني بالسعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.