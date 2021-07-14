شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عند أعلى مستوى في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق الدولار اليوم الأربعاء أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وذروة أسبوع أمام الين، بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأمريكي الرهانات على تشديد أسرع للسياسة النقدية عما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى الآن.

وقفز الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد بالمئة إلى 70.235 سنت أمريكي بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء إنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.