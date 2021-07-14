شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات سياحية وفندقية جديدة بتكلفة 3.6 مليار جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع تزايد الاقبال السياحى، بعد التعافى التدريجى من جائحة كورونا، تسعى القابضة للسياحة والفنادق، لسرعة إنجاز عدد من المشروعات السياحية والفندقية لزيادة طاقتها الاستيعابية من بينها 3 مشروعات بتكلفة 3.6 مليار جنيه تعرف عليها.

المشروع الأول بتكلفة 2 مليار جنيه

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تسعى القابضة للسباحة والفنادق عودة العمل فى أعمال إنشاء مشروع فندق كونتيننتالبمنطقة الأوبرا فى وسط القاهرة، الفترة الماضية؛ وحل الخلافات بين الشركة القابضة للسياحة، وعدد من أصحاب ومستأجرى المحال التجارية القديمة بالطابق الأراضى من الفندق، ورفضهم قيمة التعويضات، علاوة على حصول بعضهم على أحكام قضائية؛ لوقف رخصة الهدم ولا سيما إنه يتكلف تنفيذه اكثر من 2 مليار جنبه.

وانتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من تغيير تصميم الفندق من الطراز الحديث لنفس طرازه القديم، حيث سيتكون من 250 غرفة ويضم قاعتي مؤتمرات و3 قاعات اجتماعات ومطعمين وجيم وسبا وحمام سباحة ومحلات تجارية وجراج 3 طوابق، يستوعب 691 سيارة، مع الاحتفاظ بواجهة الفندق من ناحية شارع عدلى كما هى منذ الإنشاء عام 1870.

المشروع الثانى بتكلفة 1.4 مليار جنيه

بتاريخ 8 مارس 2020، تم توقيع عقد على أساس الشراكة فى الإيراد بين شركة إيجوث المالكة لفندق شبرد ومجموعة الشريف السعودية، التى تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة ورفع المستوى من 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة أماكن انتظار سيارات تسع حوالى 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 56 غرفة، وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية حوالى 1.4 مليار جنيه.

وتم مؤخرًا اختيار شركة "ماندارين أورينتال" لإدارة فندق شبرد من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.. ويشار إلى الفندق مقام على مساحة 3198 م2 تقريبًا ومغلق منذ عام 2013، وتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والتى تمثلت فى أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائى لكافة العناصر الإنشائية بمبنى الفندق.

المشروع الثالث تطوير الصوت والضوء بـ200 مليون جنيه

يعد مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات السياحية الهامة، ومؤخرا تم توقيع عقد تطويرها بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وإحدى الشركات الخاصة بتكلفة 200 مليون جنيه، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، وتحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، والشراكة مع القطاع الخاص، وفى إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائرى منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخى للعروض، بما يسهم فى الترويج السياحى للمنطقة.

كانت شركة مصر للصوت والضوء طرحت مزايدة عالمية بشأن عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، حيث تقدمت 4 شركات بعروض، وقد وافقت الشركة على العرض الفني والمالي المقدم من شركة خاصة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنوياً.