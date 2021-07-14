شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستعد لاستئناف الهجوم الصاعد-تحليل - 14-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الغاز بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 3.580 ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, كذلك محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 سيمد السعر بعزم إيجابي جديد وليسهل بذلك مهمة الوصول نحو الأهداف الإيجابية الإضافية المستقرة عند 3.900 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 4.220.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.600 و 3.900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد