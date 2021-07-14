شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية -تحليل - 14-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتذبذبه حاليا فوق مستوى 151.80 ليشكل ذلك دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة وليستقر قرب مستوى 153.00. كذلك استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من فرص تجاوز السعر لمستوى 153.40 ليعزز ذلك الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 154.50 وصولا للقمة المستقرة عند 156.10.

تكمن مخاطرة تغيير الاتجاه في حال تعرض السعر لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على التسلل دون مستوى 151.80 لنتوقع تجديده بذلك للمحاولات التصحيحية الهابطة والتي قد تستهدف بشكل أولي لمستوى 149.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.35 و 154.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد