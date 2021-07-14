شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على الميل الهابط- تحليل - 14-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 131.30 لنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم سلبي جديد واستقراره قرب 130.20, نؤكد حاليا إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم السلبي لننتظر تسجيله بذلك لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 129.60 وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 128.75 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70 و 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط