الاقتصاد

اليورو مقابل الين يحافظ على الميل الهابط- تحليل - 14-7-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية جديدة دون الحاجز المستقر عند 131.30 لنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم سلبي جديد واستقراره قرب 130.20, نؤكد حاليا إلى أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم السلبي لننتظر تسجيله بذلك لأهداف سلبية جديدة قد تبدأ من 129.60 وصولا للدعم التالي المتمثل بمستوى 128.75 تقريبا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70  و 129.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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