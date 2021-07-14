شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الثبات السلبي– تحليل - 14-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1135.00 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, سنبقى حاليا بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة تشكيله لموجات هابطة قوية وليبدأ باستهداف المستويات السلبية المستقرة عند 1080.00 و 1035.00 على التوالي.

نلاحظ أيضا تذبذب المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المذكورة سابقا ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لحين الوصول نحو الأهداف الرئيسية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1035.00 و 1080.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة