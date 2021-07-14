شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم السلبي– تحليل- 14-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية ضيقة ليحافظ بذلك على مساره التصحيحي الهابط باقترابه حاليا من المتوسط المتحرك 55 والمستقر قرب 4.2100, نذكر أيضا بأهمية ثبات الحاجز المتمركز عند 4.4100 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن المسار التصحيحي الهابط ولنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, الوصول مباشرة نحو 4.0800 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3200 و 4.0800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز