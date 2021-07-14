شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التى تقدم خدماتها حاليًا لتصل إلى 375 محطة على مستوى الجمهورية من نحو 180 محطة فقط قبل أقل من عام، ويستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة فى كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتكلفة تحويل السيارات للغاز والتي كانت كالتالى..

1-تتراوح تكلفة التحويل بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكتروني.

2- تختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة.

3- التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.

4- يتم تقديم تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط.

5- إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه".