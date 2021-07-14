شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندية وعلى أعتاب البياتات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الياباني.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 80.4% مقابل 588.3% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 2,531.6% مقابل 1.755.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من تموز/يوليو بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع التاسع على التوالي وذلك مع الموافقة على خفض المستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، حيث تم الموافقة على وقف مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع بحلول 23 تموز/يوليو 2021.

وفي نفس السياق، تابعنا الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي والذي أفاد بأنه يمكن الآن خفض التحفيز النقدي، وسيوقف شراء الأصول في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع، مع الإشارة لكون البرنامج يظل أداة مهمة إذا لزم الأمر، وأنه يرى الحاجة إلى بعض الدعم النقدي المستمر، بالإضافة إلى التطرق لكون معدل النمو الأخير في أسعار المنازل غير مستدام.

كما تابعنا أعرب صانعي السياسة النقدية البنك المركزي النيوزيلندي من خلال بيانات السياسة النقدية بأنه من المتوقع أن تتزايد ضغوط التضخم المستمرة، ويمكن خفض التحفيز لتقليل مخاطر عدم الوفاء بالتفويض، ويذكر أن حجم مشتريات الأصول لبنك نيوزيلندا الاحتياطي والتي تهدف لتعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي وكان من المقرر لها أن تظل حنى حزيران/يونيو 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تؤكد على تراجع 5.9% متوافقة مع القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل ارتفاع 2.9% في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع وضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما قد بدأت قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:55 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 187.09 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,042,931 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,328 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليربح 0.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,968.56، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.21% ليخسر 59.12 نقطة ويصل إلى المستوى 28,659.12.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.88% ليخسر 45.20 نقطة ويصل إلى المستوى 5,096.90، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.84% ليخسر هو الأخر 30.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,536.40.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.54% ليخسر 152.23 نقطة ويصل إلى المستوى 27,811.18، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.22% ليخسر هو الأخر 7.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,264.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.27% ليخسر 34.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,750.77، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 3.34 نقطة ويصل إلى المستوى 7,335.40.