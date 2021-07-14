شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.9200، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الارتفاع وتخطي المستوى المذكور لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.9265.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9140 والمقاومة 0.9240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد