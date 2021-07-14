شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي مستقر – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7500، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط