شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً لينجح باختراق خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب ويفعّل تأثيره الإيجابي، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 77.80 الذي يمثّل محطّتنا التالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 75.65 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 74.70 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 75.00 والمقاومة 78.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد