شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 26.25، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مستهدفاً مستوى 25.65 مبدئياً.

كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 24.95 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 26.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.50 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط