شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية مع افتتاح اليوم، ويحاول استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1825.15 كمحطة أولى.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1797.00، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1860.00 كهدف تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1835.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد