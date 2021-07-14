شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً لمستوى 1.2500 وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام استئناف الميل الصاعد نحو 1.2650 الذي يمثّل هدفنا التالي.

بالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1.2410 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2450 والمقاومة 1.2570

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد