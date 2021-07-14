شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الين حول الدعم المكسور للقناة الصاعدة ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات سلبية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 109.22 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 110.55 سيوقف الانخفاض المتوقع ويعيد السعر إلى المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.80 والمقاومة 110.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط