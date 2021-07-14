شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بشكل قوي يوم أمس ليلامس مستوى 1.3805 ويستقر عنده، مما يضع مصير السعر بيد المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم المذكور والمقاومة 1.3890، والتي فشل باختراقها في المحاولات الإيجابية الأخيرة، وبالتالي، فإننا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1.3670، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح تحقيق مكاسب جديدة تبدأ بزيارة مستوى 1.3960 وتمتد إلى 1.4025 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي