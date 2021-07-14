شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يلامس الهدف – تحليل - 14-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1888 ويستقر عنده، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا المستوى وتأكيد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 1.1700.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 1.1888 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط