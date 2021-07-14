شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار النيوزيلندي بنحو 1% لأعلى حاجز 0.7 لكل دولار أمريكي عقب تقليص المركزي النيوزيلندي للتحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزيلندي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.93% إلى مستويات 0.7012 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6947، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7021، بينما أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6939، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.6948.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 80.4% مقابل 588.3% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 2,531.6% مقابل 1.755.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من تموز/يوليو بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع التاسع على التوالي وذلك مع الموافقة على خفض المستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، حيث تم الموافقة على وقف مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع بحلول 23 تموز/يوليو 2021.

وفي نفس السياق، تابعنا الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي والذي أفاد بأنه يمكن الآن خفض التحفيز النقدي، وسيوقف شراء الأصول في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع، مع الإشارة لكون البرنامج يظل أداة مهمة إذا لزم الأمر، وأنه يرى الحاجة إلى بعض الدعم النقدي المستمر، بالإضافة إلى التطرق لكون معدل النمو الأخير في أسعار المنازل غير مستدام.

كما تابعنا أعرب صانعي السياسة النقدية البنك المركزي النيوزيلندي من خلال بيانات السياسة النقدية بأنه من المتوقع أن تتزايد ضغوط التضخم المستمرة، ويمكن خفض التحفيز لتقليل مخاطر عدم الوفاء بالتفويض، ويذكر أن حجم مشتريات الأصول لبنك نيوزيلندا الاحتياطي والتي تهدف لتعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي وكان من المقرر لها أن تظل حنى حزيران/يونيو 2022.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية تسارع النمو إلى 6.7% مقابل 6.6% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 4.8%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث من المقرر أن يدلي باول بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أن يدلي غداً الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 تموز/يوليو والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً.