شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يبقي على أسعار الفائدة صفرية ويقلص التحفيز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من تموز/يوليو البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع التاسع على التوالي وذلك مع الموافقة على خفض المستوى التحفيزي الحالي للإعدادات النقدية، حيث تم الموافقة على وقف مشتريات الأصول الإضافية في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع بحلول 23 تموز/يوليو 2021.

وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي الذي أفاد بأنه يمكن الآن خفض التحفيز النقدي، وسيوقف شراء الأصول في إطار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع، مع الإشارة لكون البرنامج يظل أداة مهمة إذا لزم الأمر، وأنه يرى الحاجة إلى بعض الدعم النقدي المستمر، بالإضافة إلى التطرق لكون معدل النمو الأخير في أسعار المنازل غير مستدام.

وفي نفس السياق، أعرب صانعي السياسة النقدية البنك المركزي النيوزيلندي من خلال بيانات السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تتزايد ضغوط التضخم المستمرة، ويمكن خفض التحفيز لتقليل مخاطر عدم الوفاء بالتفويض، ويذكر أن حجم مشتريات الأصول لبنك نيوزيلندا الاحتياطي والتي تهدف لتعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي وكان من المقرر لها أن تظل حنى حزيران/يونيو 2022.